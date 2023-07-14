سامي مغاوري الطبيب المعالج لزوجة احمد حاتم في "حدوتة الأيام الباقية"

يواصل الفنان سامي مغاوري تصوير مشاهده، ضمن أحداث فيلم "حدوتة الأيام الباقية" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد حاتم، بقيادة المخرج ماندو العدل.

وقال "مغاوري" لـ "الدستور" إنه سعيد بالمشاركة في العمل الذي يناقش قضية علمية وهي "الميتا فيرس"، مشيرا إلى أنه يجسد دور الطبيب المعالج لزوجة احمد حاتم ضمن الاحداث، وموضحا أن العمل تدور احداثه في اطار مشوق وخيالي، متمنيا ان ينال إعجاب الجمهور.

وكانت "الدستور"، قد علمت من مصدر داخل فريق العمل أن الفيلم يناقش قضية علمية وهي الميتافيرس، حول زوجة أحمد حاتم، ضمن الأحداث، التي تعاني من مرض ما ويحاول معالجتها عند طبيب معالج وتتوالى الأحداث في اطار الغموض والاثارة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم وكارمن بصيبص ومريم الخشت وحنان سليمان ومراد مكرم، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.