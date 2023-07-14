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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سامي مغاوري الطبيب المعالج لزوجة احمد حاتم في "حدوتة الأيام الباقية"

سامي مغاوري
سامي مغاوري

يواصل الفنان سامي مغاوري تصوير مشاهده، ضمن أحداث فيلم "حدوتة الأيام الباقية" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد حاتم، بقيادة المخرج ماندو العدل.

وقال "مغاوري" لـ "الدستور" إنه سعيد بالمشاركة في العمل الذي يناقش قضية علمية وهي "الميتا فيرس"، مشيرا إلى أنه يجسد دور الطبيب المعالج لزوجة احمد حاتم ضمن الاحداث، وموضحا أن العمل تدور احداثه في اطار مشوق وخيالي، متمنيا ان ينال إعجاب الجمهور.

وكانت "الدستور"، قد علمت من مصدر داخل فريق العمل أن الفيلم يناقش قضية علمية وهي الميتافيرس، حول زوجة أحمد حاتم، ضمن الأحداث، التي تعاني من مرض ما ويحاول معالجتها عند طبيب معالج وتتوالى الأحداث في اطار الغموض والاثارة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم وكارمن بصيبص ومريم الخشت وحنان سليمان ومراد مكرم، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

الطبيب المعالج المخرج ماندو العدل الفنان سامي مغاوري الفنان أحمد حاتم سامي مغاوري ميتافيرس مريم الخشت ماندو العدل محمد صادق

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