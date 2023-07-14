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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد وشروط الأوكازيون الصيفي 2023

الأوكازيون
الأوكازيون

موعد الأوكازيون الصيفي 2023 وشروط وزارة التموين للاشتراك من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة.

ويستعد عشاق التسوق وشراء الملابس الصيفية من المحلات والمولات التجارية للعروض والأسعار المخفضة قبل نهاية الموسم، خصوصاً بعد إعلان وزارة التموين عن موعد الأوكازيون الصيفي 2023.

ويُقبل الكثير من المواطنين بمحافظات جمهورية العربية على العروض وشراء الملابس الصيفية بأسعار مخفضة خلال فصل الصيف، لذلك ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” لمعرفة  موعد الأوكازيون الصيفي 2023 وفقاً لتعليمات وزارة التموين.

وزير التموين ... بدء فترة التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون ‏الصيفى" اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023‏

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بالمحافظات لمعرفة تفاصيل الأوكازيون الصيفي 2023، نرصد لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها من قبل الكثير لمعرفة موعد الأوكازيون الصيفي 2023 وشروط وزارة التموين للأشتراك، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

كل ما تريد معرفته عن الأوكازيون الصيفي 2023 وشروط وزارة التموين للأشتراك

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مجموعة من التعليمات للمحال التجارية الراغبة في الاشتراك في الأوكازيون الصيفي 2023، والمقرر انطلاقه وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يوم 7 أغسطس المقبل.

وتعمل أغلب المحال التجارية مع نهاية كل موسم تخفيضات للمعروضات لديهم، والذي يكون الهدف منه أن يحصل المواطنون على السلع بأسعار مخفضة، وذلك بقرار من وزارة التموين والتجارة، لمساعدة المواطنين على الحصول على كل ما يريدونه بأقل سعر.

شروط وزارة التموين للأشتراك في الأوكازيون الصيفي 2023

وشملت تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، للأشتراك في الأوكازيون الصيفي 2023، على النحو التالي:

1 - موعد بدء الأوكازيون الصيفي 7 أغسطس 2023.

2 - مدة الأوكازيون واستمرار التخفيضات شهرا منذ بدايته.

3 - لكل محل أسبوعين اشتراك في موسم التخفيضات.

4 - لابد من حصول المحال التجارية الراغبة في الدخول في التخفيضات على تصاريح المشاركة من مديريات التموين التابعة لها.

5 - إلزام المحال التجارية الإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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