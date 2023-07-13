وزير التموين ... بدء فترة التصفية الموسمية الثانية "الاوكازيون الصيفي" اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023
وزير التموين ... بدء فترة التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفى" اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023
أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" في 7/8/2023 ، وقضى القرار الصادر من السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المدة المحددة للأوكازيون شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعان، كما نص القرار أيضًا ضرورة حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال بأن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرًا إلى أن التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل بضاعتهم الموجودة لديهم، وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الأوكازيون يسهم في تنشيط التجارة الداخلية، مؤكدًا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس، بل محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضًا.