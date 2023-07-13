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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين ... بدء فترة التصفية الموسمية الثانية "الاوكازيون ‏الصيفي" اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023‏

وزير التموين ... بدء فترة التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون ‏الصيفى" اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023‏

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا ‏وزاريًا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7/8/2023 ، وقضى القرار الصادر من السيد الأستاذ الدكتور ‏علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،  أن المدة المحددة للأوكازيون شهر، ‏على أن يكون لكل محل أسبوعان، كما نص القرار أيضًا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترنًا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال بأن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرًا إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تسهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم، وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الأوكازيون يسهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، مؤكدًا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس، بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضًا.

التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية التموين والتجارة القوة الشرائية المصنوعات الجلدية المدة المحددة المتحدث الرسمي

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