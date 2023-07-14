بلينكن: الولايات المتحدة قدمت مليارات الدولارات للروهينجا فى ميانمار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نحتاج إلى النظام العسكري لوقف العنف في ميانمار، منوهًا إلى أن بلاده قدمت مليارات الدولارات للروهينجا في ميانمار، وأن الشركات الصغيرة تحتاج إلى كثير من الدعم لتعزيز اقتصادها.

كما تطرق خلال كمته في محادثات وزراء خارجية رابطة "آسيان زائد 3" في العاصمة الإندونيسية، اليوم الجمعة، إلي الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أضرت شعوب المنطقة والعالم كله، وأدت إلى زيادة أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم، بحسب ما نقلته القاهرة الإخبارية.

كما أوضح أن الولايات المتحدة تعمل على الحد من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن بلاده تدعم السلام العادل والمستدام من أجل وقف الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتأتي محادثات جاكرتا بعد نحو شهر من زيارة قام بها بلينكن إلى بكين، وكانت الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ نحو خمس سنوات، حيث التقى الرئيس، شي جينبينغ، ووزير الخارجية، تشين غانغ، وكذلك، وانغ يي، مدير مكتب لجنة الشئون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.