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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

قبل احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بالعيد.. أبرز المعلومات عن كنيسة التجلي

كنيسة
كنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 19 أغسطس 2023، للاحتفال بعيد التجلي، والذي يعرف بتذكار تجلي السيد المسيح على جبل طابور.

- كنيسة التجلى

  • كنيسة التجلي هي كنيسة فرنسيسكانية على جبل الطور
  • وموقع الكنيسة هو المكان الذي تجلى فيه السيد المسيح، وهو حدث ذكر في الإنجيل فيه يسوع يتجلى على جبل ويتحدث مع الانبياء موسى وإيليا.
  • بين عامي 1919 -1924 تم بناء كنيسة كاثوليكية على قمة الجبل سميت ب«كنيسة التجلي».
  • وقد بنيت هذه الكنيسة على بقايا كنيسة بيزنطية من القرنين الخامس والسادس الميلاديين، وكنيسة بيزنطية أخرى بنيت في القرن الثاني عشر لتانكريد أمير الجليل. الكنيسة تنتمي إلى الرهبنة الفرنسيسكانية، والرهبان يعيشون في دير بالقرب من الكنيسة التي اقيمت في عام 1873.
  • بنيت الكنيسة من ثلاثة صحون منفصلة في صفين من الأعمدة تحمل الأقواس في برجي الأجراس على جانبي مدخل الكنيسة، في المبنى يوجد مصليان. المصلى الشمالي مخصص للنبي موسى ويظهر هناك وهو يأخذ ألواح الوصايا العشر على جبل سيناء، اما المصلى الجنوبي فمخصص للنبي إيليا.
  • في الجزء العلوي من الكنيسة، وفوق المذبح، لوحة فسيفسائية تصور التجلي.
  • بالقرب من الكنيسة الكاثوليكية، تم بناء في عام 1862 كنيسة أرثوذكسية والكنيسة مكرسة للنبي ايليا وهي كانت المبنى الديني الأول التي تم بنائه على ايدي مسيحيين من رومانيا في الأرض المقدسة. وفي الجانب الشمالي - الغربي للكنيسة هناك كهف يسمى بكهف ملكي صادق. بحسب الروايات المسيحية كان هناك لقاء بين إبراهيم وملكي صادق، الكهف كان معروفا للحجاج المسيحيين في العصور الوسطى. مع زيادة عدد الحجاج للمكان خصصت ساعات محددة لاستقبال الجمهور.

- ماهو عيد التجلي؟

ويعد عيد التجلي، أحد الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة، والتي تُنظم الكنائس الأرثوذكسية صلوات قداسات احتفالًا بهذه المناسبة.

ويروى الإنجيل سر حياة المسيح يسوع، وبعد إعلان آلامه لتلاميذه، أخذ "بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه، وصعد بهم على انفراد إلى جبل عال، وتجلى أمامهم، فشع وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور".

ويعد جبل طابور هو الجبل الأعلى فى القسم الجنوبي للجليل الأسفل شمال مرج ابن عامر فى فلسطين، ويبلغ ارتفاعه حوالى 588 مترا فوق سطح البحر.

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