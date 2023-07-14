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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. دير الانبا شنودة بسوهاج يحتفل بمولد رئيس المتوحدين

الانبا شنودة
الانبا شنودة

يحتفل دير القديس الأنبا شنودة بالجبل الغربي بسوهاج، اليوم الجمعة، بعيد شفيعه القديس الملقب بـ "رئيس المتوحدين".

وأقيمت مساء أمس الخميس، عشية العيد بحضور الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ومجمع رهبان الدير والعشرات من الآباء الكهنة ومئات من الشعب.

ويحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، في 14 يوليو 2023، بتذكار وفاة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، بحسب الاعتقاد المسيحي.

- أبرز المعلومات عن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين 

ويقول أشرف أيوب، الباحث الكنسي في كتابه عن "مولد الأنبا شنودة"، أنه ولد الطفل شنودة في قرية "شتلالا" بالقرب من أخميم يوم 7 من بشنس عام 333 ميلادية، وكبر القديس وترهبن، وكان لا يأكل إلا عند غروب كل يوم، ولا يتناول إلا القليل جدا، وطعامه كان الخبز والملح والماء، وفي صوم الأربعين المقدسة كان يقتات بالنباتات فقط، وذكر عنه المقريزي "أنه مراراً كان يطوي الأربعين المقدسة، ولتقشفه الزائد وضعف جسده التصق جلده بعظمه، ومرة في أسبوع الآلام ربط نفسه علي صليب تشبهاً بالسيد المسيح، وكان يصلي كثيراً بدموع غزيرة وتوسلات لأجل جميع الناس خصوصاً الخُطاة، وينام قليلاً من الليل".

وأضاف يوم 7 أبيب والذي يوافق 14يوليو، يتم الاحتفال بذكري وفاة القديس ويستمر الاحتفال بمولده من هذا اليوم لمدة شهر سنويا، وهو المولد المسيحي الوحيد في مصر كلها الذى يطول الاحتفال به إلى هذا الحد، وتظهر في المولد أنشطة روحية واقتصادية وترفيهية وعلاجية.

وتابع، و"زفَّة الأيقونة" من أهم مظاهر المولد القبطى حيث يتقدم الأسقف أو كبير الكهنة ممسكًا بيده الصليب يبارك الشعب الواقف، ويحمل أحد الشمامسة “أيقونة القديس الأنبا شنودة”، وخلفها تسير مجموعة كبيرة من الشمامسة بزي خاص، ويحملون الصلبان، ويخرج الموكب من كنيسة الدير ويطوفون وسط الألحان القبطية بآلات الموسيقى الكنسية.

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اليوم.. دير الانبا شنودة بسوهاج يحتفل بمولد رئيس المتوحدين

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