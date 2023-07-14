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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة في اختبار مصيري أمام حرس الحدود ببرج العرب اليوم

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

يخوض فريق غزل المحلة مواجهة مصيرية أمام حرس الحدود في ، الثامنة والنصف مساء اليوم، باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل غزل المحلة بقيادة خالد عيد المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة من 8 انتصارات و9 تعادلات و16 هزيمة وسجل 25 هدفا، ولديه أضعف دفاع في الدوري ودخل مرماه 45 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر 11مباراة، وجمع منها ثلاث نقاط  فقط بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والمصري والبنك الأهلي والهزيمة أمام الأهلي وفيوتشر وفاركو وطلائع الجيش وسموحة وبيراميدز وانبي والزمالك. 

 ولابديل أمام غزل المحلة سوى الفوز والوصول للنقطة 36  التي قد لا تكف  لبقائه إذا فاز أسوان على الداخلية لأنه في حالة تساوي غزل المحلة وأسوان في رصيد 36 نقطة سيهبط غزل المحلة بفارق الأهداف، بعد تعادل الفريقان في مجموع مباراتيهما معا لأن الفارق 8 أهداف لصالح أسوان لذلك إذا فاز أسوان على الداخلية بهف سيكون غزل المحلة مطالبا بالفوز عل حرس الحدود بفارق 9 أهداف، وبالتالي لكى يبقى غزل المحلة لابد أن يهزم الحدود ويتعثر أسوان أمام الداخلية.

على الجانب الأخر يحتل حرس الحدود بقيادة محمد مكي المركز الأخير برصيد 20 نقطة من أربعة انتصارات وتسعة تعادلا و19 هزيمة وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 43 هدفا وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثالث والثلاثين، وهبط رسميا لدوري القسم الثاني ويخوض مباراتيه المتبقيتين في الدوري للشهرة فقط ويفتقد حرس الحدود لجهود نجمه مصطفى زيكو الذي حصل على إجازة بعد الاحتفال بزفافه. 

يدير المباراة محمود عاشور ويساعده هاني عبد الفتاح وهاني خيري ومعهم هشام الفلال حكما رابعا وعبد  العزيز السيد حكم فيديو وشريف عبد الله مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز غزل المحله حرس الحدود خالد عيد محمد مكي

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