وزير الدفاع الأوكرانى: تلقينا تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو

قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، إن الشركاء الأجانب لبلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو إلى كييف، خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.

وكتب ريزنيكوف على "تويتر" عقب القمة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة ليتوانيا: "الاجتماعات في فيلنيوس كانت مثمرة للغاية".

وقال: "ستتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو من الشركاء الدوليين".

وذكر على تويتر أن سبع دول قدمت حزم مساعدات عسكرية في فيلنيوس، حيث أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة من الاجتماعات مع قادة أجانب.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أول أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة مجموعة السبع، بحضور زيلينسكي: "سنجعل أوكرانيا أقوى برا وبحرا وجوا"، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على أن دعم أوكرانيا سيستمر لفترة طويلة.

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد تعهدت، في وقت سابق الأربعاء، بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، لمساعدتها على التصدّي لروسيا وردعها عن شن أي هجوم في المستقبل ضد جارتها.

وقال بايدن من العاصمة اللتوانية، حيث كان يشارك في قمة الناتو: "أوكرانيا هي أولوية الدول السبع، وسنجعل أوكرانيا أكثر قوة برا وبحرا وجوا، وان مستقبل أوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي".

وأشاد الرئيس الأمريكي بما اعتبره "شجاعة مذهلة برهنت عليها أوكرانيا في تصدّيها للغزو الروسي"، مؤكّداً أنّ الشعب الأوكراني قدّم مثالاً يُحتذى "للعالم أجمع".

وأضاف مخاطبا زيلينسكي: "أنتم تقدّمون مثالاً للعالم أجمع عندما يتعلّق الأمر بالشجاعة الحقّة، ولستم أنتم فقط الموجودون هنا، بل أيضاً شعبكم، أبناؤكم، بناتكم، أزواجكم، زوجاتكم، أصدقاؤكم فأنتم رائعون"..