بحضور المحافظ.. حفل فنى بمناسبة احتفالات 30 يونيو بثقافة سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، احتفالية فنية بمناسبة الاحتفالات المستمرة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بثورة 30 يونيو، والتي نظمها فرع ثقافة سوهاج، بالتعاون مع طلاب جامعة سوهاج، وذلك بمركز إعداد القادة.

ت0ضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة القصر للموسيقى العربية، وقدمت كوكتيل من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور، بقيادة المايسترو خالد حبشي.

كما شهد المحافظ حفل توزيع 4 جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك على المسرح الروماني، وتضمن عرضا فنيا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة محمد الرز، وتضمن فقرات غنائية راقصة منها "التنورة والعصا".

جاءت الفعاليات بحضور الدكتورأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، العميد أركان حرب أحمد فتحي المستشار العسكري لمحافظة سوهاج، الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي مدير عام شئون مكتب المحافظ. وعدد من أعضاء ونواب المجلس المحلي والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

- في عام 1945م صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

تغير اسمها سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. وتولاها "سعد كامل" للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في عهد وزير الثقافة آنذاك "ثروت عكاشة". وتم اختيار مديري الثقافة في المحافظات المختلفة، الفنان "هبة عنايت" وزوجته الفنانة تماضر ترك لقصر ثقافة أسيوط، ويعقوب الشارونى لقصر ثقافة بني سويف، والكاتب محمد دياب لقصر ثقافة الإسكندرية، والفنان فاروق حسنى لقصر ثقافة الأنفوشى، والفنانة رعاية النمر لرئاسة قصر الجيزة، والفنان عز الدين نجيب لقصر ثقافة كفر الشيخ، والفنان هاني جابر لقصر ثقافة السويس.