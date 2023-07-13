سياسى سودانى: قمة دول الجوار دفعة لعملية التوافق بين طرفى الحرب

قال شريف عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر، إن الشعب السوداني يُتابع منذ الصباح الباكر، مؤتمر قمة الجوار الذي تستضيفه القاهرة، حيث جاءت كلمات الرؤساء الأعضاء في القمة حاملة العديد من رسائل الطمانة للسودانيين.

قمة دول جوار السودان

وأكد شريف عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا المساء” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذه القمة سيكون لها تأثير واضح على مجمل الأوضاع بالسودان، والدليل على ذلك إصدار “الدعم السريع” ومجلس القيادة بيان بشأن ترحيبهم بما جاء في القمة.

سيادة السودان

وأضاف “عثمان" أن قمة دول الجوار أكدت على احترام سيادة ووحدة السودان، وعلق: "قمة دول الجوار ناشدت الأطراف السودانية ضرورة وقف التصعيد، كما أن هذه القمة ستجعل الأطراف تأخذ خطوات فعلية في الأزمة".