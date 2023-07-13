3 اتفاقيات و21 مشروع قانون.. حصاد مناقشات "خطة النواب" بدور الانعقاد الثالث

كشف تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حصاد مناقشاة اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، حيث شملت مناقشة اللجنة 3 اتفاقيات دولية و 21 مشروع بقانون لم يتسن عرض مشروع قانون واحد منها بالجلسة العامة.

وفيما يلي تفاصيل ما ناقشته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث:

أولا: الموضوعات التي أعدت عنها تقارير ووافق عليها المجلس :



1- مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة :

مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2023.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.

مشروعات قوانین بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021-2022 (وعددها 55 مشروعاً).

مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية | للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021-2022.

مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي | مصلحة الشهر العقاري عن السنة المالية 2021-2022.



أ- مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ب - مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس :

مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال وستون نائباً آخرون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ج- قرار جمهوري :

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

اتفاقيات

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام | حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية | المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ ـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج | الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

موضوعات عامة:

التقرير الأول (العام) للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة | العامة للدولة متضمنا حساب ختامي موازنة الخزانة العامة ، والحسابات | الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة | القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2021-2022.

مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٢/٢٠٢١) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية | الموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۰ بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل،

ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و ٦٠ نائبا ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل

مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية | (۲٠٢٤/٢٠٢٣) (عددها (۳۷۹) مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲٤/٢٠٢٣ ، والتأشيرات الملحقة بها عددها (٥٩) مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي | للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، مشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣).

التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ،۲۰۲/۲۰۲۳ ، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي | للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ثانيا الموضوعات التي اعدت اللجنة منها تقارير والمدرجة للصالح للعرض لم يتسنى عرضه على الجلسة العامة:

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.