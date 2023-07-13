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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البحرين تعرب عن دعمها وتأييدها مخرجات قمة دول جوار السودان

ملك البحرين
ملك البحرين

أعربت البحرين عن دعمها وتأييدها لمخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، في دعوتها للأطراف المتحاربة في السودان الشقيق إلى الالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وحماية الأرواح والممتلكات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتأكيد الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتضان قمة دول جوار السودان بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، باعتبارها خطوة مهمة في سياق المساعي الدولية الرامية للتوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام للأزمة الراهنة، من خلال مشاركة الأطراف السودانية كافة في حوار وطني جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والرخاء، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها، واستكمال المسار الديمقراطي.

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