كهربا فى الهجوم.. تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك فى القمة 126

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك في مباراة القمة 126، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الواحد والثلاثين لبطولة الدوري المصري.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

وتوّج الأهلي رسميًا بلقب الدوري قبل تبقي 5 مباريات له على انتهاء المسابقة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا - بيرسي تاو.