انطلاق مبادرة لإعادة تأهيل مدينة بغداد القديمة

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الخميس، انطلاق مبادرة نبض بغداد لإعادة تأهيل المدينة القديمة برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال بيان صادر عن الرابطة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المبادرة تنفذ بإشراف أمانة بغداد ورابطة المصارف الخاصة العراقية ومشاركة الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئة العامة للآثار والتراث، ومحافظة بغداد وعدد من الوزارات والمؤسسات المساندة الأخرى، وبتمويل وتنفيذ من قبل صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" الممول من المصارف الخاصة العراقية وبدعم من البنك المركزي العراقي".

وأضافت أن "المرحلة الحالية من المبادرة تتضمن إعادة تاهيل محور السراي باتجاه مقهى الشابندر وبناية مركز الشرطة وساحة السفير، وتهدف المبادرة إلى احياء مناطق بغداد القديمة وجعلها متنفساً للأهالي ونقطة جذب للسياح العرب والأجانب، وذلك للتأريخ الكبير الذي تتمتع به بغداد".

وتابعت أن "هذه المبادرة تعد استكمالا لمشروع إعادة تاهيل شارع المتنبي، الذي قام بتمويله صندوق تمكين وتنفيذ الدائرة الهندسية في الصندوق وبالتعاون مع أمانة بغداد".