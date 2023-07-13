إنقاذ مواطن من عذاب زوجته ونجلته له بالغربية

نجح الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغربية من إنقاذ مواطن من عذاب زوجته ونجلته له بعد معاناته بحبسه داخل حجرة غير آدمية بمساعدة ابنته وحفيدة من نجلته المتوفية وخاصة بعد فقد ثلاث من أبنائه.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

حيث تلقى خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغربية بلاغ واستغاثة بوجود رجل تقوم زوجته ونجلتها وحفيدة بحبسه داخل غرفة بالدور الأرضي بمنزله ويعيشون جميعا بالدور العلوي.

وأكد رئيس فريق التدخل السريع على حسب قول الجيران والأقارب أن حالته الصحية في تدهور مستمر، مشيرًا إلى أن زوجته كانت ترفض الاستجابة لأي نصيحة من الأقارب حتى أبلغ الجيران الشرطة وتم القبض على الأسرة وإخلاء سبيل الزوج.