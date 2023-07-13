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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسم الجدل حول مشاركة مروان عطية فى مباراة القمة

مروان عطية
مروان عطية

كشفت قناة النادي الأهلي عن موقف مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من المشاركة في مباراة القمة أمام نادي الزمالك.


ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك على ستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، اليوم الخميس في الثامنة والنصف مساءً.

وأكدت قناة النادي الأهلي أن مروان عطية خارج حسابات الفريق في مباراة اليوم بسبب تواجده في مسقط رأسه بكفر الدوار لتلقي واجب العزاء في والده.


وأفجع الموت مروان عطية، صباح اليوم، بوفاة والده وتوجه على الفور لمسقط رأسه من أجل تشييع الجنازة وتلقي العزاء.

وأشار مراسل قناة النادي الأهلي في فندق إقامة الفريق أن مروان عطية لن يغادر مسقط رأسه وسيتواجد مع عائلته من أجل تلقي واجب العزاء في وفاة والده.

 

وحسم الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 للدوري، كما أكد المصدر أن أحمد الغندور سيتولى مسئولية إدارة غرفة تقنية الفيديو المساعدة "VAR".

 


 

مروان عطية الاهلى الزمالك مباراة الأهلى والزمالك الدوري الممتاز

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