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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح امتحانات الثانوية
تصحيح امتحانات الثانوية العامة

من الموضوعات التي يرتفع البحث عنها عبر محركات البحث المختلفة، تفاصيل آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 والاطمئنان على أوضاع تصحيح الامتحانات التي انتهت اليوم الخميس 13 يوليو 2023 وفي ترقب لنتائج نهاية العام الدراسي المنتهي 2022-2023.

آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وانتهى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 13 يوليو، من امتحانات نهاية العام وبالتالي تستمر أعمال التصحيح للمواد المنتهية مع استكمال المواد للأيام الماضية. 

وفي تصريح للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جولته في ختام أيام الامتحانات تحدث عن تصحيح مادة الكيمياء قائلًا: " مؤشرات تصحيح مادة الكيمياء جيدة، حيث تم تصحيح 260 ألف ورقة أي ما يعادل نصف أوراق إجابة الامتحان، أظهر حصول عدد 1000 طالب على الدرجة النهائية، وعدد 5000 طالب حصل على 95% فأكثر".

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وقال وزير التربية والتعليم إن نتيجة الثانوية العامة من المقرر ظهورها في بداية الشهر القادم أي مع بداية أغسطس 2023، مضيفًا أن النتائج مبشرة في امتحانات الثانوية العامة. 

ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 حيث سيكون التصحيح بشكل الكتروني، وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء، وسيتم عمل مسح ضوئي لصورة الاجابة بالنسبة لهذه الاسئلة. 

كما يتم تخصيص 2 من المصححين لكل سؤال، لدقة التقدير وفي حال وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث، بالإضافة إلى أنه سيتم مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، وإجراء محاكاة للتصحيح الالكتروني أكثر من مرة قبل بدء الامتحانات للتأكد من جودة نظام التصحيح.

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