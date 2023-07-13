وزير التعليم: بذلنا أقصى جهودنا لإتمام امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة بذلت أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الامتحانات هذا العام من خلال سحب الامتحان من بنوك الأسئلة، على أن يتم مراجعتها من قبل 10 خبراء لمراجعتها وتنظيمها واعتمادها.

كما أعلن الوزير خلال لقائه بغرف العمليات أن مؤشرات تصحيح مادة الكيمياء جيدة، مشيرًا إلى أن تصحيح 260 ألف ورقة أي ما يعادل نصف أوراق إجابة الامتحان، أظهر حصول 1000 طالب على الدرجة النهائية، وعدد 5000 طالب حصل على 95% فأكثر، لافتًا إلى أن هذه النتائج مبشرة جدًا، وأن كل طالب سيأخذ حقه.

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023 (الدور الأول)، حيث قام بزيارة محافظة الجيزة؛ وكان في استقباله اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، في مستهل زيارته، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لمتابعة سير الامتحانات فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

واطمأن الوزير على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، من خلال مديرى المديريات التعليمية.

وفى إطار ختام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، أكد الوزير أنه من خلال آراء الطلاب فى امتحانات اليوم شهد ارتياحًا وطمأنينة من الطلاب حول مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مشيرًا إلى أن الامتحانات سارت بشكل منضبط وهادئ.