وزير التعليم: الوزارة تصدت لعمليات الغش خلال فترة الامتحانات

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات تغيير رؤساء اللجان دوريًا، وتدوير العمّال بالمدارس، وتشديد إجراءات التفتيش لدى دخول الطلاب اللجان، وسرعة ضبط أي حالة غش إلكتروني يتم رصدها.

وأشار الوزير، إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة ليست مسؤولية الوزارة وحدها، بل بالمشاركة مع العديد من الوزارات والجهات المعنية التي تتعاون مع الوزارة، موجهًا الشكر لكل الجهات المشاركة التي ساهمت في حسن سير الامتحانات لهذا العام.

واختتم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (الدور الأول)، حيث قام بزيارة محافظة الجيزة؛ وكان في استقباله، لدى وصوله، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، في مستهل زيارته، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لمتابعة سير الامتحانات في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

واطمأن الوزير على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، من خلال مديرى المديريات التعليمية.

وفى إطار ختام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، أكد الوزير أنه من خلال آراء الطلاب فى امتحانات اليوم شهد ارتياحًا وطمأنينة من الطلاب حول مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مشيرًا إلى أن الامتحانات سارت بشكل منضبط وهادئ.

كما أكد الوزير أن الوزارة حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكل أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات، لافتًا إلى أنه قد تم وضع العديد من الآليات التى تحد من هذه العمليات، ولم يحدث أى عملية تسريب هذا العام خلال مدة الامتحانات، بل حالات تداول لامتحانات أعوام سابقة، كما تم ضبط عدة حالات لطلاب أثناء نشر أجزاء من ورقة الأسئلة على الفور.

وتم تطبيق الإجراءات المشددة حيال هذه الحالات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرًا إلى أن سيكون متاحًا خلال التظلمات للطلاب الاطلاع على كراسة الأسئلة والبابل شيت.