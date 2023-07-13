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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إنتر يعلن التعاقد مع الحارس رافائيلي دي جينارو

رافائيلي دي جينارو
رافائيلي دي جينارو

أعلن نادي إنتر الإيطالي، التعاقد مع رافائيلي دي جينارو، حارس مرمى فريق ايه إس جوبيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن أعلن إنتر رحيل حارسه البوسني سمير هاندانوفيتش عقب انتهاء عقده مع النادي.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله التعاقد مع دي جينارو، صاحب الـ29 عامًا، بعقد لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر.

ويقتضي عقد دي جينارو مع إنتر بإمكانية إضافة عام آخر في العقد عقب نهاية الموسم المقبل.

رافائيلي دي جينارو بدأ مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي إنتر وتدرج في المراحل العمرية حتى وصل لفريق تحت 19 عامًا ثم أعير لنادي كيتاديلا في صيف 2013 وعاد لإنتر بعد موسم، ثم أعير لنادي لاتينا كالتشيو لعامين، ثم أعير لنادي تيرنانا لمدة موسم وبعدها انتقل لنادي سبيزيا في صيف 2017 وعاد عقب نهاية الإعارة قبل أن يرحل لنادي كاتانزارو في صفقة انتقال حر في صيف عام 2019، وبعد عامين رحل حرًا أيضًا لنادي بيسكارا، وبعد عام انتقل لنادي جوبيو في صيف 2022، قبل أن يكمل انتقاله لإنتر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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