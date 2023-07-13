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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لتقديم الصف الأول الثانوي 2023

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

يزداد البحث عن اخر موعد لتقديم الصف الأول الثانوي 2023 للطلاب الذين حصلوا على نتائج الشهادة الإعدادية ويسعون للتقديم في  الثانوية العامة للعام الدراسي القادم 2023-2024.
 

آخر موعد لتقديم الصف الأول الثانوي 2023
 

نعرض في التقرير التالي، آخر موعد لتقديم الصف الأول الثانوي 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم وكذلك رابط التقديم.

بدء التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم من بداية شهر يوليو الجاري ومن المقرر أن ينتهي التسجيل اليوم الخميس 13 يوليو في الادارات التعليمية وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن الممكن أن يختلف توقيت انتهاء التقديم وفق كل إدارة تعليمية، والتي يمكن أن تمتد حتى الخميس 20 يوليو. 

ويتيح التقديم من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة وهو الموجود هنا.

الضغط على التسجيل بحساب الوزارة ثم إدخال بيانات الطالب المتمثلة في:

• الرقم القومي

• كود الطالب

• الضغط على كلمة تسجيل

•  إدخال البيانات التالية للطالب

• البريد الإلكتروني

• رقم الموبايل

• كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور

• الضغط على تأكيد

• ثم تسجيل البيانات الأساسية

• الاسم

• الإدارة التعليمية

• المديرية- المدرسة - الدرجة

• الضغط على الدخول للتنسيق

• الضغط على (التنسيق الثانوي العام) وتسجيل البيانات الخاصة بتنسيق الثانوية العامة المطلوب.
 

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية 2023

تنسيق الثانوية العامة 2023 

مع العلم أنه يجب على كل طالب أن يلتزم بالتنسيق المتاح لكل محافظة وفق ما اعتمده المحافظ للثانوية العامة للعام الدراسي القادم 2023-2024. 

تنسيق الثانوية العامة في محافظة القاهرة  في المرحلة الأولى  240 درجة، وفي المرحلة الثانية يكون التنسيق 235 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية العامة 2023
 

1- طلب الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة

2-  صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم

3- دمغات الالتحاق بالثانوية العامة

4- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر و صورتين منها.

5- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و صورتين منها

6-  البطاقة الصحية للطالب.

7-  بطاقة الاختيار.

8-  6 صورة شخصية حديثة 4×6 ويدون عليها اسم الطالب.

9- “2” طابع مهن تعليمية.

10-  ملف ورقي للتقديم.

11- حافظة بلاستيكية. 

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