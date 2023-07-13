تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية 2023

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية محافظة الشرقية 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، ويستعرض موقع "الدستور" من خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تنسيق تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية محافظة الشرقية 2023

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد اعتمد في وقت سابق تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2023 (مرحلة أولى)، وكان الحد الأدنى الذي تم اعتماده من قبل المحافظة للقبول بالثانوي العام (240) درجة والثانوي العام خدمات (230) درجة والثانوي الخاص (220) درجة.

وأوضح محافظ الشرقية الدكتور ممدووح غراب، أنه يمكن النزول بالتنسيق في حال وجود أماكن شاغرة بمدارس الثانوية العامة.

عدد الفصول المتاحة بمحافظة الشرقية لاستقبال طلاب الثانوية الجدد 2023 وتنسيق المرحلة الثانية

وأشار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 1177 فصلًا دراسيًا، تستوعب 55 ألف طالب وطالبة، مضيفًا أنه في حال وجود أماكن شاغرة يمكن النزول بالتنسيق.

يذكر أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة للعام الحالي 2023، بلغ نحو 135706 من أصل 136838 طالب وطالبة، ونجح منهم نحو 115683 طالب وطالبة، بنسبة نجاح وصلت 85.91% لهذا العام.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023

من ناحيتها، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني للتقديم للصف الأول الثانوي 2023 لجميع المحافظات وهو https://moe.gov.eg/%D8%8C.

ويكون تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيوهو https://moe.gov.eg/%D8%8C.

آخر موعد للتقديم للصف الأول الثانوى العام 2023

وأتاحت الوزارة التسجيل منذ بداية شهر يوليو 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وغدًا الخميس 13 يوليو هو اليوم الأخير للتقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوى 2023

عند ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 على الطلاب المقبولين التوجه إلى المدارس التي تم ترشيحهم لها، لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم وهي كالتالي.

طلب الإلتحاق بالمدرسة مطبوع من الموقع.

أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة وصورتين منها.

الدمغات الخاصة بطلب الالتجاق بالمرحلة الثانوية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

البطاقة الصحية للطالب.

شهادة النجاح في الإعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة وصورتين منها.

عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة 4*6 مدون عليها اسم الطالب بالكامل.

حافظة أوراق بلاستيكية.