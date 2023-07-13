وكيل تعليم دمياط يستقبل الطالبة الثانية على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية

استقبل اليوم المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبة منة محمد محمد عبد السلام الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023م الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني.

وهنأ وكيل الوزارة الطالبة منة عبد السلام، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد، معربًا عن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد الطالبة في التفوق.