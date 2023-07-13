رسميًا.. إنفانتينو يكشف موعد انطلاق دوري السوبر الإفريقي

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، موعد انطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى.

الإعلان جاء خلال تواجد إنفانتينو، في اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي انعقدت اليوم الخميس في أبيدجان بكوت ديفوار.

وقال إنفانتينو، خلال الاجتماع أن بطولة دوري السوبر الإفريقي ستنطلق يوم العشرين من أكتوبر المقبل.

وأضاف إنفانتينو:"سيكون لدينا ثمانية فرق كبيرة التي ستتواجد في المستقبل في النسخة الأكبر للبطولة.علينا الاستثمار في كرة القدم الأفريقية وكذلك في كرة القدم الوطنية".

وتابع "أنها مسؤوليتنا وواجبنا ومهمتنا، وبالعمل والمساهمة كفريق واحد سننجح".

ويشارك في النسخة الأولى لدوري السوبر الإفريقي 8 أندية هى: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، سيمبا التنزاني، إنيمبا النيجيري، مازيمبي الكونغولي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وستقام البطولة، بنظام خروج المغلوب (بداية من الدور ربع النهائي وحتي النهائي).

وقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي في وقت سابق، إعفاء الأندية الثمانية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي، من خوض منافسات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تبدأ مشوارها في البطولة، بداية من مرحلة المجموعات.