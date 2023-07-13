ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إنفانتينو يكشف موعد انطلاق دوري السوبر الإفريقي

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، موعد انطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى.

الإعلان جاء خلال تواجد إنفانتينو، في اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي انعقدت اليوم الخميس في أبيدجان بكوت ديفوار.

وقال إنفانتينو، خلال الاجتماع أن بطولة دوري السوبر الإفريقي ستنطلق يوم العشرين من أكتوبر المقبل.

وأضاف إنفانتينو:"سيكون لدينا ثمانية فرق كبيرة التي ستتواجد في المستقبل في النسخة الأكبر للبطولة.علينا الاستثمار في كرة القدم الأفريقية وكذلك في كرة القدم الوطنية".

وتابع "أنها مسؤوليتنا وواجبنا ومهمتنا، وبالعمل والمساهمة كفريق واحد سننجح".

ويشارك في النسخة الأولى لدوري السوبر الإفريقي 8 أندية هى: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، سيمبا التنزاني، إنيمبا النيجيري، مازيمبي الكونغولي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وستقام البطولة، بنظام خروج المغلوب (بداية من الدور ربع النهائي وحتي النهائي).

وقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي في وقت سابق، إعفاء الأندية الثمانية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي، من خوض منافسات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تبدأ مشوارها في البطولة، بداية من مرحلة المجموعات.

جياني إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم دوري السوبر الإفريقي الاهلى الترجي الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي

الأكثر قراءة

الأهلى والزمالك لا يعرفان الهزيمة مع محمود البنا فى الدورى هذا الموسم

إقبال جماهيرى كبير فى انطلاقة مهرجان العلمين الجديدة (صور)

خلال مداهمة.. محاولة هروب فاشلة تنتهى بغرق مسجل خطر بالدقهلية

أصيبت بنزيف حاد.. نقل عروس إلى المستشفى ليلة زفافها بالدقهلية

في يومه الأول.. مهرجان العلمين الجديدة الأعلى تداولا على "تويتر"

لمدة يومين.. غلق كلى لشارع 26 يوليو أمام حركة المرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى