ختام النسخة الرابعة لمسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣

اختتمت أمس فعاليات مسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣ بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. دكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة، ا. دكتور نجوي بدر. عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور سحر موسى، عميد كلية تمريض، الدكتور سلوى رشاد عميد كلية الألسن، ا. د ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ والمشرف العام علي مركز الابتكار وريادة الأعمال، أ.د. أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أ.د طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي لشئون الانشطة الطلابية ، أ. د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، أ.د ريم الكباريتى، مدير روابط خريجي الجامعة، أ. د محمد البحيري، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ، أ. د وئام محمود، نائب مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال ، د. دينا الهلالى عضو مجلس الشيوخ و ممثلى البنك المركزى ومبادرة رواد النيل ولفيف من السادة وكلاء الكليات.

أعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتواجده في ختام مسابقة عين شمس تبتكر في نسختها الرابعة، مقدمًا شكره للسادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات وللقائمين على هذا الحدث الهام لإنجاح هذه الفكرة، والتي بدأت منذ أربع سنوات.

مؤكدا ان الابتكار وريادة الأعمال لم تصبح ترف بل واجب ومتطلب اساسي في التعليم.

مشيدا باهتمام الدولة بفكر الابتكار ودعم الافكار الناشئة والمتمثل في صندوق رعاية المبتكرين لدعم المبتكرين وافكارهم لتكون شركات ناشئة تخرج من الجامعات وتضيف للاقتصاد القومي.

كما قدم سيادته الشكر لكل من تولي مسئولية إدارة مركز الابتكار، مضيفا أن تعاقب الإدارات الناجحة دليل على أن جامعة عين شمس غنية بكوادرها، كما أشاد سيادته بروح التعاون بين ركائز دائرة الابتكار بجامعة عين شمس.

كما أكد أن الجامعة تسعي للاستثمار في أبنائها منذ السنة الأولى لهم في الجامعة لكي يكتشف نفسه.

مشيرا إلى تزايد عدد المشاركين، وكذلك دعم العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية منها وزارة الإنتاج الحربي، الاتصالات، الصناعة، الهيئة العربية للتصنيع والشركات متعددة الجنسيات، جامعة برلين التقنية، جامعة ٦ أكتوبر وغيرها، إلى جانب البنك المركزي وبنك مصر وهو ما يمثل التلاحم بين التعليم العالي والبحث العلمي التطبيقي والتواصل مع مختلف المؤسسات من أجل الخروج بأفكار مبتكرة وجديدة تضيف للاقتصاد القومي وهو الهدف المنشود من تلك الفعاليات.

وفي كلمته أوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أنه مضت أربع سنوات منذ انطلاق مسابقة عين شمس تبتكر بمشاركة كل كليات الجامعة، ولعل ما يسعدنا هو أسرة جامعة عين شمس بأسرها، سواء من الطلاب أو الخريجين، أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، أو الإداريين، الجميع يبذل قصارى جهده لإبراز المسابقة بهذه الصورة المشرفة، في وقت يحظى فيه ملف الابتكار وريادة الأعمال بأهمية قصوى، حيث تهتم به الدولة المصرية اهتماما خاصا ويلقي دعما كبيرا من القيادة السياسية؛ كما يُعد واحدا من التحديات الكبرى التي تواجهها جامعة عين شمس بل والعالم بأسره، وتسعى لتجاوزه بفضل التقدم التكنولوجي وتطور العالم الرقمي.

وأكد أن المسابقة تعد فرصة ذهبية لاكتساب المعرفة والتعلم من رواد في مجال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا أن جامعة عين شمس تضطلع بدور رائد في مجال تعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال في مصر، ولعل وجود مركز الابتكار وريادة الأعمال خير دليل على تلك الريادة.



مشددا أن الجامعة ستظل تعمل جاهدة على توفير البيئة الملائمة والدعم اللازم لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من أجل تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات مستدامة ومبتكرة.

كما أشار أ.د أيمن صالح إلى أن الجامعة تحاول إيصال فكرة مجتمع المعرفة لكل منتسبي جامعة عين شمس ، حيث إنه أحد مسئوليات الجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، مضيفا أن ترتيب مصر في المؤشر العالمي للمعرفة ٥٦ من ١٥٤ دولة وهو نفس ترتيبها في الابتكار، إلا أن أفضل مركز لمصر هو ٣٥ في التعليم العالي، لافتًا إلى أن مصر أمامها مستقبل واعد في تبني اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي.

وأوضحت أ.د غادة فاروق أن أحد أهداف الجامعة هو تحويل أفكار الطلاب والباحثين لتظهر للنور وتترجم إلى مشروعات حقيقية تنفذ على أرض الواقع، وذلك من منظور خدمة المجتمع للانتقال بالمجتمع من مجتمع مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وذلك عن طريق المراكز الابتكارية مثل مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

كما أشارت إلى ضرورة انعكاس ذلك على تغيير أساليب وآليات التدريس بالمدارس، من أجل خلق طلاب تفكر بشكل ابتكاري.





وجاءت نتائج المسابقة كالآتي

في مسار الباحثين - مجال الصناعة 4.0:

المركز الأول حسام شريف محمد - الاكتشاف المبكر والتعرف على أمراض النباتات المتعددة

المركز الثاني رضوى رضا حسيني - محمد أحمد تطوير نظام قوي لواجهة جهاز الكمبيوتر القائم على جهاز الكمبيوتر "HCI".

وفي المؤسسات الاجتماعية:

المركز الأول اسلام محمد عزت- التنوع البيولوجي الميكروبي للآثار العضوية القديمة: نحو وسائل الوقاية الخضراء والمتاحف المستدامة.

المركز الثاني ريهام عاطف:

برنامج التطوير الأكاديمي لأطفال صناع التحدي.

وفي مجال الاستدامة:

المركز الأول أحمد مجاهد عمارة مجاهد علي- طاولة صغيرة مثبتة باليد لمواد علاج الجذور.

المركز الثاني مروة فريد محمد عبدالعليم - Green Glow Detox (GGD)

وفي مسار الطلاب مجال المؤسسات الاجتماعية:

ركبة تعويضية ذكية لأصحاب البتر فوق الركبة.

المركز تطبيق المريض.

وفي الاستدامة:

المركز الأول لمشروع فترة صلاحية ممتدة للفاكهة.

المركز الثاني الجيزيل.

وفي الصناعة 4.0:

1- ترقية Killim تلوح في الأفق

2 - مالعبك

جائزة تشجيعية:

للطالب محمود عيد عن مشروع

القلم الذكي - جهاز متعدد الاستخدامات.

جائزة تشجيعية لافضل كلية عارضة.

كلية علوم فريق Green Future

Project: Green Home

هاجر مجدى على

ملك عاطف، ميار محمد، أحمد سمير، محمد فايز.

في مسار الباحثين - مجال الصناعة 4.0:

المركز الأول حسام شريف محمد - الاكتشاف المبكر والتعرف على أمراض النباتات المتعددة.

المركز الثاني رضوى رضا حسيني - محمد أحمد تطوير نظام قوي لواجهة جهاز الكمبيوتر القائم على جهاز الكمبيوتر (HCI).

وفي المؤسسات الاجتماعية:

المركز الأول إسلام محمد عزت - التنوع البيولوجي الميكروبي للآثار العضوية القديمة: نحو وسائل الوقاية الخضراء والمتاحف المستدامة.

الموكز الثاني ريهام عاطف:

برنامج التطوير الأكاديمي لأطفال صناع التحدي

وفي مجال الاستدامة:

المركز الأول أحمد مجاهد عمارة مجاهد علي - طاولة صغيرة مثبتة باليد لمواد علاج الجذور

المركز الثاني مروة فريد محمد عبدالعليم - Green Glow Detox (GGD)

وفي مسار الشركات الناشئة

Vero

Extractor

Akoub

Beyond Reality

Flankers

Dosy

وخلال الحفل الختامي قدم فريق هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد فقرة غنائية.

كما شهد اليوم الختامي مشاركة ٢٥ شركة من كبرى الشركات في مجال التكنولوجيا، أكثر من 20 شركة ناشئة، 30 جلسة توجيه و ارشاد وأكثر من 15 ورشة عمل من خبراء في مجال الابتكار وريادة الأعمال، 10 كليات عارضة في معرض الإبتكارات، أكثر من 30 متحدث في المجالات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة والإستدامة والإبتكار وريادة الأعمال وذلك بحضور أكثر من ١٥٠٠ طالب، خريج، رائد أعمال من مختلف المجالات.