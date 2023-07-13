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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى قمة دول الجوار تأكيد لدعم مصر للسودان

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تربطها علاقات تاريخية مع السودان، فهي تمثل مسألة أمن قومي بالنسبة للدولة المصرية، ولذلك جاء تحركها مباشرة من خلال الدعوة لعقد قمة دول جوار السودان، لوضع حد للحرب الدائرة هناك.

وأشاد محسن بتحرك مصر عبر قمة دول جوار السودان، لوضع حل شامل، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم، أكدت دعم مصر من خلال تقديم كافة المساعدات الإنسانية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له: مصر كان ولا يزال لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، وفي المقدمة منها الأزمة السودانية.

ولفت محسن إلى إعلان القيادة السياسية التزام مصر بتشكيل آليات اتصال لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للمناطق الأكثر احتياجًا في السودان ولمواجهة التداعيات المريرة للحرب، وكذلك رفض التدخلات الخارجية في الأزمة.

وتابع النائب أحمد محسن: ستظل مصر على موقفها الساعي للحل والطلب من الوكالات الإغاثية والدول المانحة، توفير الدعم اللازم لدول الجوار، مؤكدًا أن هذه القمة تعقد في لحظة تاريخية فارقة من أجل السودان وشعبه الشقيق.

الأزمة السودانية القضايا الإقليمية والعربية النائب أحمد محسن ذلك دعم مصر للسودان عضو مجلس الشيوخ

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