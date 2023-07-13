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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلال مداهمة.. محاولة هروب فاشلة تنتهى بغرق مسجل خطر بالدقهلية

غرق مسجل خطر
غرق مسجل خطر

صرحت النيابة العامة بالدقهلية، بنقل جثمان تاجر مخدرات، غرق أثناء محاولته الهرب من قوة أمنية استهدفت أحد قوارب الصيد في مياه النيل بنطاق مركز ميت غمر، يستغلها تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع عنصر إجرامي غرقًا في مياه النيل بنطاق مركز ميت غمر، بعدما قفز أثناء تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية التي استهدفت قارب صيد، وبداخله تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان "م.ح.ال- 28 سنة"، مقيم بكفر شكر بمحافظة القليوبية.

ونقل جثمان المتهم  إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

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