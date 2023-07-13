رئيس "حقوق إنسان النواب" يستعرض إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث

أشار طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه على مدار دور الانعقاد الثالث قامت باستقبال العديد من الوزراء علي رأسهم وزيرا البيئة والثقافة وغيرهما من الجهات المعنية؛ للتأكد من وجود وحدات حقوق الإنسان بالوزارات وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة وسبل التعاون بين لجنة حقوق الإنسان والوزارات المعنية، والتأكد من تنفيذ التوصيات التي تصدر من اللجنة.

وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، وبما جاء بها من محددات وتحديات وفقاً للإطار الزمنى المحدد لها، دعت اللجنة في أكثر من اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للخروج لآليات للعمل على متابعة تنفيذ الأهداف التي تم ذكرها بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك عقد لقاء مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لعرض دور الاكاديمية الوطنية للتدريب فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتأكيدًا لحرص اللجنة على مفهوم حقوق الانسان ودور الجامعات في نشر تلك الثقافة، استقبلت اللجنة رؤساء "جامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وحلوان، وبنها، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، واسوان، والجامعة الامريكية، والجامعة البريطانية، والجامعة الفرنسية، وجامعة 6 أكتوبر، ومودرن أكاديمي، وجامعة العلمين، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".



ولم تدخر اللجنة جهداً في أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات والمستشفيات (كود الإتاحة)، وقامت بعقد أكثر من اجتماع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التعليم العالى، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين.



وعلى صعيد أعمال اللجنة الدولىة، قامت اللجنة باستقبال وعقد اجتماعات مع سفراء ووفود من مختلف دول العالم أهمها وفد مجلس الشيوخ الايطالى، ووفد الاتحاد الأوروبى، وسفيرة فرنسا لحقوق الإنسان، لبحث سبل التعاون بين مصر ودول العالم بملف حقوق الإنسان.