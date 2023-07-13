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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج تحيى الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج حفلًا فنيًا بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء ذلك تحت رعاية وبحضور اللواء الوزير طارق الفقي- محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر بحضور عمداء ووكلاء الكليات ووكلاء الوزارات المختلفة وعدد من رؤساء المدن والأحياء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب من أجل مصر من مختلف كليات الجامعة.

وتضمن اللقاء عزف مجموعة من الأغاني الوطنية من فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة سوهاج ثم عرض مسرحي بعنوان "حدوتة شهيد" تناول الفترة التي ما قبل ثورة الـ30 من يونيو وفكر الجماعات الإرهابية، وتضحيات جنودنا البواسل لتظل مصرنا آمنة مستقرة.

كما تم عرض فيديو تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية، وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات والمجالات.

ئيس عبد الفتاح السيسي اخر أحمد اركان حرب أعضاء هيئة التدريس الأغانى ازمة

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