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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف" تعلن نتيجة المقابلات الأولية للجنة القيادات بالهيئة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن المرشحين لمقابلة لجنة القيادات بهيئة الأوقاف المصرية 2023، وذلك بناءً على نتيجة المقابلات الأولية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية ندبًا بهيئة الأوقاف المصرية.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الخميس، إنه بناء على نتيجة المقابلات الأولية، نعلن عن نشر أسماء من لهم حق مقابلة لجنة القيادات بهيئة الأوقاف، وذلك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2023، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي مدونًا بها الوظيفة مع الاطلاع على الأصل على أن تكون سارية، في وظائف "الشئون القانونية، والشؤون الهندسية، والشئون المالية، والشئون الإدارية، وهندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والملكية".

في المقابل، أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة إيفاد قراء رمضان لعام 1445هـ /2024.

وأوضحت وزاة الأوقاف، الاختبار سيكون  بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي في تمام الساعة التاسعة صباحًا، خلال يومي الإثنين والثلاثاء 17 و18 يونيو 2023، مؤكدةً أنه لن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مدونًا بها الوظيفة مع الاطلاع على الأصل، وإحضار كارنيه القيد بنقابة القراء أو ما يثبت الاعتماد بالإذاعة والتليفزيون لغير المعينين بالوزارة.

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