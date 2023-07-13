ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: حضور أبى أحمد قمة القاهرة يؤكد أن خطر النزاع السودانى أكبر من أى خلاف

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، التحديات التي تواجه الأزمة السودانية، قائلًا إن من ضمن التحديات اختلاف وجهات النظر بين دول جوار السودان.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" المُذاع عبر "نغم إف إم"، إن هناك اختلافا في المصالح ووجهات النظر بين دول جوار السودان مثل مصر وإثيوبيا على سبيل المثال.

وأضاف "الباز" أن اجتماع اليوم وحضور رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، يؤشر إلى أن هناك خطرًا كبيرًا أكبر من أي خلاف بين دول الجوار، متابعًا: "هناك أزمة تهددنا جميعًا، إحنا مختلفين بسبب سد النهضة لكن في النهاية مصر وإثيوبيا بيتأثروا بخطر كبير جدًا من استمرار الأزمة في السودان بهذا الشكل".

وتابع: "الدول المجاورة للسودان لا يعطلها الاختلاف في وجهات النظر أو المشكلات الداخلية مثل ليبيا، نحن نعاني من أزمة اقتصادية وإثيوبيا خارجة من حرب أهلية طاحنة". 

كما أشار إلى أن التنسيق بين دول الجوار كان يمكن أن يتم على مستوى وزارء الخارجية، وهذا حدث في زيارة السفير سامح شكري لبعض دول الجوار وتبادل وجهات النظر، لكن القمة بهذا الشكل والاجتماع على طاولة واحدة وكأن دول الجوار تبعث رسالة للعالم بأننا ندرك الأخطار ونحتاج للتكاتف والدعم الدولي لهذه القمة من أجل حل الأزمة.

محمد الباز الأزمة السودانية قمة دول جوار السودان مش حسبة برمة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد آبي أحمد

الأكثر قراءة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

الإعدام شنقا لقاتلة ابنتها بمساعدة عشيقها لكشفها علاقتهما غير المشروعة

تشييع جثمان والد مروان عطية فى البحيرة (صور)

رئيس شعبة الدخان: مصر سوق واعدة للاستثمار فى صناعة التبغ المسخن والبايب فى العالم

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الشاب بلال" بمنشية الصدر

الرئيس السيسى وأبى أحمد يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى