تقارير دولية: انخفاض جديد للأسهم الصينية إثر تراجع مؤشرات الأسواق العالمية

كشفت تقارير دولية، عن اتباع أسهم الأسواق الناشئة خطى نظيراتها في الأسواق المتقدمة، حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي للأسهم بالأسواق الناشئة MSCI EM تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.89%، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ الأسبوع الأخير من شهر مايو في ظل العلامات التي تدل على احتمالية استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية.

وحقق المؤشر مكاسب خلال أول جلستين من تداولات هذا الأسبوع، حيث أشارت البيانات الصادرة في الصين إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية، بينما أشارت البيانات الصادرة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ نمو الأسعار بقطاع الخدمات.

ثم عكس المؤشر مكاسبه في آخر 3 جلسات تداول من هذا الأسبوع، حيث أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يونيو إلى جانب بيانات سوق العمل التي جاءت قوية، إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة، في حين أدت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي صدرت في الصين إلى تراجع الآمال السابقة بشأن النمو الاقتصادي.

وبالمثل، انخفضت الأسهم الصينية بشكل حاد، حيث قادت المؤشرات الأكثر اتاحة للمستثمرين الأجانب الخسائر.

وتراجع مؤشر هانج سنج Hang Seng، وهو الأكثر حساسية تجاه التغيرات بالأسواق العالمية، بنسبة 2.91% بينما هبط مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite، وهو الأكثر حساسية تجاه التغيرات بالأسواق المحلية، بنسبة 0.17% وسط مظاهر ضعف تعافي الاقتصاد الصيني وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة.

وساعدت التصريحات الصادرة عن الحكومة الصينية وكذلك التوقعات بتقديم مزيد من حزم التحفيز على دعم الأسهم الصينية من انخفاض حاد.