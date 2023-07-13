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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الشاب بلال" بمنشية الصدر

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة  المتهمين في واقعة مشاجرة منشية الصدر، والتي تسببت في مقتل الشاب بلال أسامة، وإصابة اثنين آخرين؛ بسبب خلافات مادية نشبت بين الطرفين، لجلسة 14 سبتمبر المقبل.

واستدعت جهات التحقيق المتهم بقتل الشاب بلال، ويدعى "محمد.م"، 28 سنة، وأنكر ما نسب إليه من استعراض القوة والعنف ضد المجني عليهم “أسامة. ا"، "محمد. م"، "ندى. ح"، بقصد ترويعهم وتخويفهم والإضرار بممتلكاتهم وسلب مالهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر.

كما أنكر المتهم جناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه بلال أسامة عمدًا، وطعنه طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاح أبيض، والتي أودت بحياته، وفقًا لما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، وحال تواجد المتهمين "عبداللطيف.ا"، و"رضا.س"، بمسرح الجريمة للشد من أزره لتنفيذ مخططه الإجرامي.

وقال المتهم بقتل الشاب بلال في اعترافاته: "اللي حصل إن أنا أمي اشترت شقة في عمارة جنب الكنيسة، وأنا كنت مسافر في السعودية لأني أنا شغال سواق هناك، واشترت شقة من حوالي سبع سنين، وحصل مشكلة بينها وبين محمد، من شهرين بدأت تبني المساحة بتاعتها فحصل خلافات، عشان هو مش عايزها تبني، ولما هي مسمعتش كلامه كسر الطوب والحاجة اللي لسة معمولة وأمي راحت القسم وعملتله محضر، وأخد "محمد.س" حكم بأربعة أشهر حبس".

محكمة جنايات شمال القاهرة المتهمين مشاجرة منشية الصدر الشاب بلال أسامة

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الشاب بلال" بمنشية الصدر

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