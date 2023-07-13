ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أثناء غسيل الأوانى.. مصرع سيدة غرقا فى ترعة بالدقهلية

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها غرقًا داخل مياه الترعة المارة أمام قرية مستعمرة الجزائر التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، وذلك بعدما انزلقت قدماها أثناء قيامها بغسل الأواني.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد بورود بلاغ من بعض أهالي قرية مستعمرة الجزائر، بدائرة المركز  بغرق إحدى السيدات بمياه ترعة المستعمرة المارة أمام القرية.
 انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وجرى عمل مسح شامل للمسطح المائي واستخراج الجثمان وانتشاله.

بالفحص تبين أن الجثمان لسيدة تدعى"س.أ. ع. م"، 37 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية ترتدى ملابسها كاملة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.
 وبسؤال زوجها، 47 عامًا، مزارع، ومقيم بذات العنوان، أوضح أنه حال قیام زوجته بغسيل بعض الأواني المنزلية على شاطئ الترعة انزلقت قدماها وسقطت بالمياه ولعدم إجادتها السباحة جرفها التيار وتوفيت غرقًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وأضاف أنها تنتابها نوبات تشنجات عصبية من آن إلى آخر، وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

سيدة غرق مياه الترعه قريه مستعمره الجزائر الدقهلية

الأكثر قراءة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

الإعدام شنقا لقاتلة ابنتها بمساعدة عشيقها لكشفها علاقتهما غير المشروعة

تشييع جثمان والد مروان عطية فى البحيرة (صور)

رئيس شعبة الدخان: مصر سوق واعدة للاستثمار فى صناعة التبغ المسخن والبايب فى العالم

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الشاب بلال" بمنشية الصدر

الرئيس السيسى وأبى أحمد يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى