أثناء غسيل الأوانى.. مصرع سيدة غرقا فى ترعة بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها غرقًا داخل مياه الترعة المارة أمام قرية مستعمرة الجزائر التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، وذلك بعدما انزلقت قدماها أثناء قيامها بغسل الأواني.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد بورود بلاغ من بعض أهالي قرية مستعمرة الجزائر، بدائرة المركز بغرق إحدى السيدات بمياه ترعة المستعمرة المارة أمام القرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وجرى عمل مسح شامل للمسطح المائي واستخراج الجثمان وانتشاله.

بالفحص تبين أن الجثمان لسيدة تدعى"س.أ. ع. م"، 37 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية ترتدى ملابسها كاملة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال زوجها، 47 عامًا، مزارع، ومقيم بذات العنوان، أوضح أنه حال قیام زوجته بغسيل بعض الأواني المنزلية على شاطئ الترعة انزلقت قدماها وسقطت بالمياه ولعدم إجادتها السباحة جرفها التيار وتوفيت غرقًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وأضاف أنها تنتابها نوبات تشنجات عصبية من آن إلى آخر، وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.