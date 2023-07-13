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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر أخبار الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023

الثانويه العامه
الثانويه العامه

اختتمت اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي “2022-2023”، بامتحان مادتي الأحياء والرياضة البحتة لطلاب الشعبة العلمية، كما انتهى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM من اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياءـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

آخر أخبار الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية بداية الشهر القادم، مؤكدًا أن نتيجة الامتحانات مُبشرة.

وأضاف الوزير خلال “فيديو” نُشر عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تم تصحيح نصف عدد أوراق مادة الكيمياء بواقع 260 ألف طالب حصل منهم 1000 طالب على الدرجة النهائية.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حصول 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة للشعبة العلمية على الدرجة النهائية في امتحانات مادة الكيمياء للثانوية العامة، بعد تصحيح نصف كراسات المادة.

وأكد “حجازي” أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات تغيير رؤساء اللجان دوريًا، وتدوير العمّال بالمدارس، وتشديد إجراءات التفتيش لدى دخول الطلاب اللجان، وسرعة ضبط أي حالة غش إلكتروني يتم رصدها.

وأشار الوزير، إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة ليست مسؤولية الوزارة وحدها، بل بالمشاركة مع العديد من الوزارات والجهات المعنية التي تتعاون مع الوزارة، موجهًا الشكر لكل الجهات المشاركة التي ساهمت في حسن سير الامتحانات لهذا العام.

رابط بوابة الثانوية العامة 2023 وموعد ظهور النتيجة

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيحة الثانوية في بداية الشهر المقبل، وأن نتيجة الامتحانات مبشرة.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)، وان عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

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