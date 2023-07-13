مع انتهاء ماراثون امتحانات الصف الثالث الثانوي شغل بال الطلاب وأولياء أمورهم معرفة رابط بوابة الثانوية العامة 2023 وموعد ظهور النتيجة عبر “جوجل”، حيث أنهى الطلبة امتحانات العام الدراسي 2022/2023 في اليوم الخميس الموافق يوم 13 يوليو 2023 الجاري، في مواد الأحياء لعلمي علوم، والرياضيات البحتة مادة “الجبر والهندسة الفراغية” لشعبة علمي رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق لشعبة أدبي.

رابط بوابة الثانوية العامة 2023 وموعد ظهور النتيجة

وينشر “الدستور” موعد إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وكذلك خطوات الاستعلام عنها إلكترونيًا، وتفاصيل مرحلة تنسيق 2023.

وتعمل كنترولات التصحيح في مديريات التربية والتعليم على تصحيح جكيع أوراق إجابات الطلاب أولا بأول، وذلك بعد انتهاء امتحان كل مادة، ويكون تمهيدًا لإعلان وإتاحة لينك نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 للاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس.

موعد إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عقب انتهاء امتحاناتهم اليوم الخميس عن ميعاد إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، حيث صرح مؤخرًا مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن ستكون نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 سوف تعلن بحد أقصى خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، ولأنه على الرغم من عمل الكنترولات على تصحيح جميع الأوراق منذ انتهاء أول امتحان، وإلا أن الوزارة قد شددت على دقة المراجعة في تصحيح كافة الأوراق والمراجعة عليها ليضمن كل طالب حقه.

وعن ميعاد إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، سوف ترفق وزارة التربية والتعليم لينك مباشر للاستعلام عن نتائج 3 ثانوي 2023 برقم الجلوس في ذات يوم اعتماد النتيجة، حيث يتم اعتماد النتيجة وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 وإعلان الرابط، خلال مؤتمر صحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأسبوع الأخير من يوليو الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس