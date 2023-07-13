"برلمانية حماة الوطن": قمة جوار السودان "بارقة أمل".. وكلمة السيسي جسدت مطالب شعبه

وصف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، قمة دول "جوار السودان" في القاهرة تمثل "بارقة أمل" نحو إنهاء الصراع السوداني وتداعياته السلبية علي الدولة الوطنية السودانية ودول القارة الإفريقية، من خلال توحيد الرؤى والجهود الإقليمية.

وأضاف شلبي، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جسدت مطالب الشعب السوداني والرؤية العربية والإفريقية التي تستهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، والتأكيد على أن الأزمة فى السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن القمة سلطت الضوء مرة أخرى على خطورة تدهور الأوضاع الأمنية في الداخل السوداني، وأكدت حرص مصر على اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب ، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.