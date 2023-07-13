5 مليارات جنيه تكلفة إنجاز 431 مشروعا للطرق والكباري خلال 9 سنوات بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن إجمالي تكلفة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج خلال 9 سنوات بلغت 5 مليارات و105 ملايين جنيه، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة النواة لدولة عصرية حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ سوهاج أن المشروعات التي أشرفت على إنشائها الهيئة العامة للطرق والكباري بلغت 20 مشروعا بتكلفة 3 مليار و 530 مليون جنيها، منها " إنشاء عدد من المحاور والكباري، و ازدواج الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية، لافتا إلى أبرز المشروعات التي قامت بها الهيئة في محافظة سوهاج، وهي كالتالي:ـ

مشروع إنشاء محور جرجا دار السلام أعلى النيل، بتكلفة 400 مليون جنيه.

مشروع إنشاء محور طما أعلى النيل بتكلفة 655 مليون جنيه.

مشروع إنشاء كوبري جرجا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 81 مليون جنيه.

مشروع إنشاء كوبري البلينا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 185 مليون جنيه.

مشروع إنشاء كوبري طهطا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 70 مليون جنيه.

مشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي بداية من أسيوط وحتى مدينة الكوامل بطول 70 كيلو متر، وبتكلفة 143.2 مليون جنيه.

مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بدءا من صينية قنا وحتى صينية سوهاج، بطول 80 كيلومتر، وبتكلفة 327 مليون جنيه.

مشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي من محافظة سوهاج حتى الكيلو 15 تجاه أبو شوشة، بتكلفة 28.9 مليون جنيه.

مشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي من الكيلو 30 و حتى الكيلو 50، اتجاه أبو شوشة/ البلينا، بتكلفة 42.2 مليون جنيه.

مشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي من الكيلو 95 وحتى الكيلو 130 بتكلفة 95.3 مليون جنيه، مشروع إزدواج الطريق الصحرواي الغربي من الكيلو 130، وحتى الكيلو 140 "مطار سوهاج الدولي"، بطول 10 كيلو متر، وتكلفة 26.1 مليون جنيه.

مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كوبري فهمي حتى الكيلو 55 بطول 55 كيلو متر، وبتكلفة 352.8 مليون جنيه.

مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من الكيلو 55 حتى الكيلو 35 مرورا بصينية سوهاج بتكلفة 129.8 مليون جنيه.

مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من الكيلو 90 حتى الكيلو 100 أسيوط، بتكلفة 53.1 مليون جنيه.

جاري إنشاء مشروع كوبري أعلى مزلقان الروافع، قبلي بتكلفة 148 مليون جنيه

جاري إنشاء كوبري علوي للسيارات بالمراغة بتكلفة 198 مليون جنيه.

جاري إنشاء مشروع طريق البلينا الصحراوي الغربي بطول 26 كيلو متر، وبتكلفة 270 مليون جنيه.

جاري إنشاء وصلة طهطا؛ لربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوي الغربي، بطول 20 كليومتر، وبتكلفة 230 مليون جنيه.

مشروع إنشاء رفع كفاءة طريق ترعة نجع حمادي، بطول 5 كيلو متر بدءا من الثلاث كباري، وبتكلفة 20 مليون جنيه.

الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة بالطرق بتكلفة 75 مليون جنيه .

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قد انتهت خلال 9 سنوات الماضية من انجاز 409 مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بأطوال بلغت 1144 كيلو متر، وبتكلفة مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف الفقي أن المحافظة شهدت أيضا الانتهاء من عدد من المشروعات التي أشرفت عليها جهات أخرى، منها " مشروع إنشاء كوبري الثقافة بتكلفة 304 مليون جنيه، بإشراف من جهاز الخدمة الوطنية، ومشروع رفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي والذي يشمل تطوير ورصف طريق الطواحين، وطريق سوهاج أخميم، وطريق أخميم الحواويش، بتكلفة 71 مليون جنيه، بإشراف من جهاز تعمير جنوب الصعيد.

وأكد محافظ سوهاج أن تلك المشروعات تعد نقلة نوعية للمحافظة ساهمت بشكل كبير في استيعاب الكثافات المرورية والحد من الحوادث، وتسهيل حركة النقل والنقل الثقيل بين محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، وتشجيع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة بين المحافظة والمحافظات السياحية المجاورة.