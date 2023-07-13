ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسماعيلية ‏‎

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المحظور تداوله في الأسواق، بكمية تقدر بنصف طن دقيق وذلك قبل تهريبه للسوق السوداء.

كما تم تحرير ٨٧ محضرًا تموينيًا متنوعًا، في مجال الرقابة على المحال التجارية، كانت عبارة عن ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد ١٨ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ٦ محاضر إنتاج خبز غير  مطابق للمواصفات، وعدد ٧ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ١٣ محضرًا لعدم الإعلان عن   مواعيد التشغيل، وعدد ٢٦ محضرًا عدم نظافة أدوات العجن، و محضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

الأكثر قراءة

رصاصة "ماكس" هشمت جمجمة "مكاوي".. حكاية "الجنازة المهيبة" في كرداسة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

فريسة العشق.. "منة" سقطت في شباك سائق توك توك حول حياتها لجحيم

بالأسماء.. أغلى 5 لاعبين في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

أصحاب المحال المحترقة بعين شمس للنيابة: خسرنا مئات الآلاف من الجنيهات

العثور على جثة شاب بأحد شوارع التجمع الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى