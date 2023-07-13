ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسماعيلية ‏‎

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المحظور تداوله في الأسواق، بكمية تقدر بنصف طن دقيق وذلك قبل تهريبه للسوق السوداء.

كما تم تحرير ٨٧ محضرًا تموينيًا متنوعًا، في مجال الرقابة على المحال التجارية، كانت عبارة عن ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد ١٨ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ٦ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٧ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ١٣ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٢٦ محضرًا عدم نظافة أدوات العجن، و محضر لعدم وجود سجل بالمخبز.