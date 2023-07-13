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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه سوهاج" يبحث موقف التعديات على الشبكات

مياة سوهاج
مياة سوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعًا موسعًا، ضم رؤساء القطاعات والافرع والمديرى العموم وذلك لبحث موقف التعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والإجراءات المتبعة مع المخالفين وإلزامهم بتقنيين أوضاعهم وتركيب عدادات مياه كودية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وقطع المياه فورا على الممتنعين حفاظا على المال العام.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة تغيير العدادات العاطلة وموقف التحصيل بجميع افرع الشركة وكذلك عرض خطط الشركة لحصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على الشهادة العالمية فى التنمية الفنية المستدامة.
وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه تم عرض موقف فاقد المياه بجميع أفرع الشركة والإجراءات التى اتخذتها الشركة للتحكم وتقليل فاقد المياه وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية والتدريب المستمر للعاملين على كيفية التعامل مع غاز الكلور والدخول للاماكن المغلقة والدفاع المدنى بهدف الحفاظ على حياتهم وتامين بيئة العمل.

فيما أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعميق ثقافة التميز المؤسسي لضمان تقديم خدمات متميزة فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.
واكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة  تشارك بجائزة مصر للتميز الحكومى والتى أطلقها وزارة التخطيط لترسيخ التنافس الفردى والمؤسسى والتحفيز على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين بأعلى معايير الجودة واضاف انه تم المشاركة فى الجائزة بعدد 7 مراكز خدمة عملاء وهى طما وطهطا والمراغة وجهينة وأخميم وساقلتة ودار السلام وكذلك الخط الساخن 125.
وأوضح رئيس مياه سوهاج أن جائزة مصر للتميز الحكومى تاتى فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن كخطوط امامية للشركة وحلقة الوصل بين الشركة والمواطن ومقياس لتحديد مدى الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين وان الجائزة تضم 7 محاور تشمل الربط الاستراتيجي والقيادة والتركيز على المتعاملين والخدمات وقنوات تقديمها وتجربة المتعامل وتمكين الموارد البشرية والتكنولوجيا المتكاملة.
وأكد المهندس محمد صلاح، أن الشركة حريصة على تطبيق اشتراطات الجائزة مع الاستعداد الكامل لتوفير كافة المتطلبات للتطبيق هذا، بالإضافة إلى أن الجائزة تساهم فى القاء الضوء على النماذج الناجحة وتعزيز الابتكار والإبداع ونشر ثقافة التميز والجودة وبناء كوادر متميزة.

إجراءات القانونية استجابة لشكاوى الإجراءات القانونية التخطيط التعديات التنافس

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