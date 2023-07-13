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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الثلاثاء.. منال محيى الدين تعزف مؤلفات عربية وعالمية على المسرح المكشوف بالأوبرا

منال محيي الدين
منال محيي الدين

تتوالي فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث تقدم عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين وفرقتها أنامل شرقية حفلا فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على المسرح المكشوف.

ويتضمن البرنامج  مختارات من اشهر المؤلفات العربية التى اعيد صياغتها لتناسب ألة الهارب منها “كلمة حلوة ، لونجا رياض، نسم علينا الهوى ، رقصة عزيزة ، يمامة بيضا ، تيمة حب ، ميس الريم ، اخر أيام الصيفية ، بانوراما من أعمال أسمهان وبليغ حمدي”، وغيرها الى جانب عدد من الاعمال العالمية .

يذكر أن منال محيى الدين نشأت في اسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ، التحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز  ثم  حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي ، تعد أول عازفة هارب منفرد في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991 ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها وكونت جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.

الأوبرا المصرية الأعمال العالمية الدكتور خالد داغر المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المسرح المكشوف عازفة الهارب

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