ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. استشهاد القديس أغناطيوس أسقف أنطاكية

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بذكرى استشهاد القديس اغناطيوس اسقف انطاكية، وبهذه المناسبة، قال كتاب السنكسار الكنسي إن  في مثل هذا اليوم استشهد القديس أغناطيوس في رومية سنة 107 م . هذا الذي انتخبوه أسقفا علي إنطاكية بعد القديس بطرس الرسول في سنة 69 م وذلك في عهد الملك تراجان الذي لما علم بأن هذا القديس قد اجتذب بتعاليمه كثيرين إلى الإيمان بالسيد المسيح استحضره وسأله : " هل أنت أغناطيوس الثيئوفورس ؟ " فأجابه معناه : " حامل الله " فقال له : " أتظن أننا لا نحمل آلهتنا لتنصرنا في الحروب ؟ " فأجابه " كيف تكون التماثيل آلهة ؟ اعلم أنه لا اله إلا الله وحده الذي خلق السماء والأرض وابنه يسوع المسيح الذي تجسد ليخلص البشر فلو كنت تؤمن به لكنت في هذا الملك سعيدا".

فحاول الإمبراطور إغراءه لترك المسيحية فرفض فاستشاط غضبا وأمر أن يقيد بالسلاسل ويؤخذ إلى روما ليلقي للوحوش فبادر أغناطيوس بتقبيل السلاسل التي ستكون وسيلة إلى نواله إكليل الشهادة وقد سعي المؤمنون أن يخلصوه بدفع أموال للجند فرفض لأنه كان متعطشا للاستشهاد.

وذهب في طريقه إلى أزمير وكتب منها رسالة للمسيحيين بروما من فقراتها " أخشى أن تكون محبتكم ضررا فإذا أردتم أن تمنعوا الموت عني فلا يعسر عليكم ذلك . ولكن ائذنوا لي أن أذبح حيث أعد المذبح .. أنني حنطة ينبغي أن أطحن لأكون خبزا يقدم ليسوع المسيح، فحيثما لا تعود تشاهدني أعين البشر، أشاهد أنا ربنا يسوع المسيح ".

ولما وصل إلى روما طرحوه للوحوش فهجم أسد وأمسكه من عنقه فأسلم القديس الروح بيد الرب ثم تركه الأسد وعاد إلى مكانه فحمل بعض المؤمنين جسده بإكرام عظيم إلى مكان أعدوه له في إنطاكية.

السنكسار السنكسار القبطي السنكسار الدستور السنكسار الكنسي السنكسار اليوم

الأكثر قراءة

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

"البيئة" تنقذ "ترسة بحرية" قبل بيعها فى المطرية

الغضب تملك منه.. القصة الكاملة لرجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

مصر والسودان.. والعرب

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية