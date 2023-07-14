خبير علاقات دولية: مصر صاغت رؤية متكاملة لحل الصراع في السودان

قال الدكتور أيمن سمير الخبير والباحث في العلاقات الدولية، إن مصر نجحت بشكل كامل في جمع كل دول دول الجوار وهم 6 دول "ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان وأريتريا"، مُشيرًا إلى أنَّ جمع هذه الدول ليست عملية سهلة وبالتالي هي نجاح كبير جدًّا للسياسة المصرية.

وأضاف الخبير والباحث في العلاقات الدولية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنَّ مصر صاغت رؤية متكاملة لحل الصراع أو النزاع في السودان عبر سلسلة أو مجموعة من الخطوات، بدأت بالدعوة لوقف إطلاق النار بشكل كامل وبحسن نية واضح من كل الأطراف.

- مصر حاولت حلّ المشكلة في السودان عبر المفاوضات والطُرق السلمية

وأوضح الخبير والباحث في العلاقات الدولية، أنَّ مصر حاولت بحلّ المشكلة في السودان عبر المفاوضات والطُرق السلمية وليس عن طريق لغة البندقية والرصاص، فضلاً عن توحيد الرؤى توحيد رؤى.

وأشار الخبير الدولي إلى أنَّ انعقاد هذه القمة وحضور قادة هذه الدول المجاورة يدعم الموقف السوداني في محاولة ضبط الحدود بما لا يسمح بدخول السلاح إلى السودان وبالتالي تتعمق الأزمة ويزيد أمد الصراع، إلى جانب طرح رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات الإنسانية والفارين من الحرب.

وتابع سمير في تصريحاته لـ"الدستور"، أنَّ مصر أكثر الدول المتضررة من الصراع السوداني، مؤكدًا أنَّ القمة تتكامل مع المسارات الأخرى، منها مسار الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وهو ما يسمى بـ"مسار جدة"، فضلاً عن المسار الإفريقي.

واختتم حديثه بأن ما كان سيحدث في السودان سوف يؤثر على شعبها وعلى مقدراته وعلى دول المنطقة بأكملها، لذلك بادرت مصر بإطلاق المبادرة واستضافة القمةَّ بالقاهرة، مُشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية كانت دائما تدعو إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية للسودانيين وترك الأمر لأبناء السودان لحل هذه القضية، وبالتالي هذه القمة تشكل آلية تحفيز ودعم يدفع السودانيين لاتجاه المسار السياسي والمسار السلمي وليس بالمسار العسكري الذي يعتمد عليه الطرفين في الوقت الحالي.