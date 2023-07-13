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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أصحاب المحال المحترقة بعين شمس للنيابة: خسرنا مئات الآلاف من الجنيهات

جريدة الدستور

استمعت نيابة عين شمس لأقوال أصحاب المحال، المتضررين من قيام عامل بإشعال النار في محالهم بمنطقة عين شمس مما أسفر عن احتراق 4 محال. 

وقال أصحاب المحال انهم لم يعرفوا مصدر النيران أو مشعلها فابلغوا الحماية المدنية ورجال الأمن الذين كشفوا تفاصيل الواقعة، مشيرين إلى أن الحريق كبدهم خسائر بمئات الآلاف. 

كانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وتبين التهام النيران محتويات 4 محال لبيع الدواجن والبقالة والخضراوات وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، وأن عامل خردة وراء اشتعال النيران. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة -دون قصد- وأضاف بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالانصراف خشية تعدى الأهالي عليه مما أدى لنشوب الحريق.

نيابة عين شمس الحماية المدنية السيطرة على الحريق

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