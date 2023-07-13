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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"التين الشوكي" يسمم أسرة كاملة في الفيوم

تسمم
تسمم

أصيبت أسرة مكوّنة من 3 أشخاص بتسمم غذائي حادث، صباح اليوم الخميس، بتسمم حاد داخل منزلهم في أحد قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك عقب تناولهم طبق من التين الشوكي اشتروه من أحد الأسواق، حيث فوجئت الأسرة بإصابتهم بقيئ حاد مصحوبًا بآلام لا تحتمل في المعدة، فاستغاثوا بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف إلى الأسرة، لإنقاذ حياتهم بإيصالهم إلى أقرب مستشفى تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بإصابة أسرة بتسمم حاد جراء تناولهم طبق تين شوكي "كوز العسل"، ونقلهم للمستشفى.

وتبينّ أنّ ربة منزل وطفليها تناولوا طبقًا من التين الشوكي داخل منزلهم في قرية تطون بدائرة المركز، وأصيبوا عقب تناوله بحالة إعياء شديدة، وقئ ومغص، جراء تسمم غذائي أصابهم. 

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل الأم وطفليها إلى مستشفى إطسا المركزي، ويجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وعمل غسيل معدة، على أن يتم التصريح بخروجهم فور استقرار حالتهم الصحية. 


وأفادت الأم في محضر الشرطة، أنّ حبات التين الشوكي وراء تسممها هي وطفليها، موضحةً أنّهم تناولوا طبقًا من التين كانت قد اشترته من أحد الباعة في السوق، وبعد تناوله شعروا بحالة إعياء شديدة، استغاثت على إثرها بالإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.
 
جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 

 

اصابة اسرة 3 أشخاص تسمم غذائي الفيوم

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