طارق الفقى يشهد احتفال "ثقافة سوهاج" بذكرى ثورة 30 يونيو

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حفل قصر ثقافة سوهاج بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والذي أقيم بمسرح معهد إعداد القادة بمدينة ناصر.

جاء ذلك بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج، واللواء ضياء أبوالعزم، استشاري الدعم المؤسسي للتنمية، وجلال أبوالدهب، مدير عام قصر ثقافة سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي المجتمع السوهاجي من الشباب، والمرأة، ورجال الدين، وأهالي وشباب المحافظة.

وبدأت فقرات الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض لـ"فرقة سوهاج للموسيقى العربية"، ثم عرض مسرحي بعنوان "حدوتة شهيد" قدمه طلاب جامعة سوهاج.