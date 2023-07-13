كيفية التقديم للصف الأول الثانوي الصناعي 2023

يبحث المواطنون عبر محرك البحث العالمي “جوجل” عن كيفية التقدم للثانوية الصناعي وذلك بعد اهتمام الدولة بالثانوية الصناعي، الأمر الذي دفع أولياء الأمور للبحث عن فرصة لأولادهم في الثانوي الصناعي هروبا من القلق بسبب الثانوي العام، وتزايد على محركات البحث تساؤل المواطنيين حول خطوات تقديم الصف الأول الثانوي الصناعي لعام 2023.

كيفية التقديم للصف الأول الثانوي الصناعي لعام 2023

ويبدأ الطلاب التقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوي الصناعي لعام 2023 وذلك من خلال الدخول (من هنا)

وهو رابط خاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتقديم للصف الاول الثانوي 2023.

ويقوم الطالب بااتباع عدد من الخطوات للتسجيل بالصف الأول الثانوي الصناعي وهي:

علي الطالب أن يقوم بالتسجيل على موقع الوزارة.

يبدأ الطالب بكتابة الرقم القومي الخاص به علي حساب الوزارة.

يقوم الطالب بإدخال وكتابة الكود الخاص به.

يبدأ الطالب في تسجيل بياناته الشخصية فى الأماكن المخصصة لها (البريد الإلكتروني - رقم الموبيل).

يملأ الطالب الفراغات في الملف الشخصي وتشمل..

اسم الطالب

المديرية التابع لها

درجات الطالب بالشهادة الاعدادية

الإدارة التعليمية التابع لها

اسم المدرسة

ثم يسجل الطالب بعد ذلك في التنسيق

ويختار الطالب معلومات عن الثانوي الصناعي أو الثانوي الزراعي أو الثانوي التجاري

ويقوم الطالب بحفظ الرغبات وحفظها.