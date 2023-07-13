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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس إريتريا: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية فرصة سانحة لتحقيق الاستقرار

رئيس دولة إريتريا
رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي

قال رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، إن المبادرة التي تبنتها مصر لعقد قمة لدول جوار السودان هى فرصة لتأمين المناخ هناك لتحقيق الاستقرار فيه والمنطقة بأكملها.

وأضاف أفورقي في كلمته خلال قمة جوار السودان المنعقدة في القاهرة اليوم الخميس، أن القمة تعد أيضًا فرصة سانحة لدعم السودان وإيجاد حل للأزمة الراهنة، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة لمنع التدخلات الداخلية والخارجية تحت أي مسمى، وكذلك التدخلات العسكرية التي تهدف لتأجيج الحرب.

وأوضح أن المبادرة التي تبنتها مصر يجب أن تكون بداية لمسيرة كبيرة لنقل الشعب السوداني لبر الأمان، عن طريق وضع آلية واضحة ذات مراجع عملية، لكي يتمكن الشعب السوداني من الوصول لبر الأمان.

وأشار إلى أن دول جوار السودان قادرة على دعم المبادرة، مؤكدًا أنه لا حاجة ولا مبرر للحرب في السودان، مشددًا على أن المبادرة قادرة على حل المشكلات في أفريقيا، وأن هناك حاجة ملحة لإنجاحها.

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رئيس إريتريا: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية فرصة سانحة لتحقيق الاستقرار

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