باحثة سودانية لـ"الدستور": مصر والسودان يربطهما عمق استراتيجى

قالت الناشطة الحقوقية السودانية سامية الهاشمي، اليوم الخميس، إن مصر والسودان يربطهما عمق استراتيجي، ويربط بين الشعبين علاقات أذلية أو مصالح لا يمكن تجاهلها.

وأعربت الهاشمي، في تصريحاتها لـ"الدستور"، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة واستضافة القمة في القاهرة.

وأضافت أن أهمية القمة تأتي بعد مرور ٣ أشهر على اندلاع الحرب، ومعلوم أن هشاشة الوضع في السودان تؤثر على أمن واستقرار دول الجوار، لذلك كان لا بد من الدعوة لهذه القمة التي نتطلع أن تعمل على إنهاء الحرب وحماية المدنيين وإنهاء المظاهر العسكرية من المدن وإيصال المساعدات الإنسانية ووضع خارطة طريق لإعادة إعمار وبناء السودان، فاستقرار السودان هو من استقرار دول الجوار والعكس.

وتابعت الهاشمي: "نتطلع لأن تخرج القمة بدعم تطلعات الشعب السوداني لإنهاء الحرب واستعادة المسار المدني، أيضًا لدعم مشاركة النساء السودانيات في المسار السياسي، بعد أن أثبتن حكمة وجدارة في إدارة الأزمات السودانية".

واختتمت: "نتطلع أيضًا لأن تخرج قمة دول الجوار بالتوجيه بفتح المعابر وتسهيل حركة ودخول النساء والأطفال وتقديم كل الخدمات الضرورية لهم".

وطرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، تصور الدولة المصرية لخروج السودان من أزمته الراهنة، مؤكدًا أهمية وقف أطراف النزاع السودانية بوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات جادة.

وطالب الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات قمة دول جوار السودان، بحماية الممرات الإنسانية بالسودان وتأمين قوافل المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجًا.

كما طالب بإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية، تهدف لبدء عملية حوار شاملة، وتشكيل آلية تتولى التواصل المباشر مع أطراف الأزمة بالسودان لحل الأزمة.