ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحثة سودانية لـ"الدستور": مصر والسودان يربطهما عمق استراتيجى

قالت الناشطة الحقوقية السودانية سامية الهاشمي، اليوم الخميس، إن مصر والسودان يربطهما عمق استراتيجي، ويربط بين الشعبين علاقات أذلية أو مصالح لا يمكن تجاهلها. 

وأعربت الهاشمي، في تصريحاتها لـ"الدستور"، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة واستضافة القمة في القاهرة. 

وأضافت أن أهمية القمة تأتي بعد مرور ٣ أشهر على اندلاع الحرب، ومعلوم أن هشاشة الوضع في السودان تؤثر على أمن واستقرار دول الجوار، لذلك كان لا بد من الدعوة لهذه القمة التي نتطلع أن تعمل على إنهاء الحرب وحماية المدنيين وإنهاء المظاهر العسكرية من المدن وإيصال المساعدات الإنسانية ووضع خارطة طريق لإعادة إعمار وبناء السودان، فاستقرار السودان هو من استقرار دول الجوار والعكس.

 وتابعت الهاشمي: "نتطلع لأن تخرج القمة بدعم تطلعات الشعب السوداني لإنهاء الحرب واستعادة المسار المدني، أيضًا لدعم مشاركة النساء السودانيات في المسار السياسي، بعد أن أثبتن حكمة وجدارة في إدارة الأزمات السودانية". 

واختتمت: "نتطلع أيضًا لأن تخرج قمة دول الجوار بالتوجيه بفتح المعابر وتسهيل حركة ودخول النساء والأطفال وتقديم كل الخدمات الضرورية لهم".

وطرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، تصور الدولة المصرية لخروج السودان من أزمته الراهنة، مؤكدًا أهمية وقف أطراف النزاع السودانية بوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات جادة.

وطالب الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات قمة دول جوار السودان، بحماية الممرات الإنسانية بالسودان وتأمين قوافل المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجًا.

كما طالب بإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية، تهدف لبدء عملية حوار شاملة، وتشكيل آلية تتولى التواصل المباشر مع أطراف الأزمة بالسودان لحل الأزمة.

السودان عمق استراتيجي يربط الشعبين مصر قمة دول الحوار

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

وزير التعليم يعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بميت غمر

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

رئيس إريتريا: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية فرصة سانحة لتحقيق الاستقرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى