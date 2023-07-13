بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي والجامعات التكنولوجية لتدريب الطلاب

شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي، بهدف عقد شراكة مع الجامعات التكنولوجية وتدريب طلبة هذه الجامعات بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك وفق رؤية شاملة بين الوزارتين تتفق مع احتياجات سوق العمل، وجاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي العضو المنتدب، ومن جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أحمد منيب الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي.

وأشار الوزير محمد صلاح، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية والتكنولوجية والبحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، موضحا أن مجالات عمل البروتوكول تشمل التعاون بين الجانبين في عدة مجالات وهي (قيام قطاع التدريب ومركز التميز العلمي والتكنولوجي وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات التابعين للهيئة القومية للإنتاج الحربي بتنفيذ دورات تدريبية لطلبة كليات الجامعات التكنولوجية بشركات الإنتاج الحربي المختلفة وطبقا لتخصصاتهم، تنفيذ مشروعات التخرج لطلبة الجامعات التكنولوجية وذلك باستغلال الإمكانيات والخبرات المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، قيام مركز التميز العلمي والتكنولوجي بتعميم مخرجات مشروعات التخرج التطبيقية والمتميزة لطلبة الجامعات التكنولوجية للاستفادة منها في تعميق المكون والمنتج المحلي من خلال نقل وتسويق التكنولوجيا بالمركز والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتنسيق مع الأكاديمية، وكذلك أيضاً التعاون بين الجانبين في أي مجالات وأنشطة وأعمال ذات صلة بالجامعات التكنولوجية بما يخدم رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة).

من جهته؛ ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعاون القائم بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون المُثمر مع وزارة الإنتاج الحربي في كافة المجالات للمُساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية.

وأضاف أن الاهتمام بتوقيع هذا البروتوكول يأتي من مُنطلق إيمان الوزارتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة تسهم في تطوير الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد القومي وأيضاً تأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المُتقدمة والابتكار.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددًا على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المُساهمة بعملية التنمية في المجتمع.

وأكد المُستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي المُتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، والاستفادة المُثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

ولفت المستشار الإعلامي المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبد الغفار، إلى حرص الوزارة على توفير كل الدعم اللازم لتجربة الجامعات التكنولوجية، وربطها باحتياجات الدولة التنموية وتأهيل الطلاب الدارسين بها لمتطلبات سوق العمل، تنفيذا لتوجهات الدولة للاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجي.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي العضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.